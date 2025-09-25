Лавров встретился с министром иностранных дел Египта

В Нью-Йорке министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Египта Бадрой Абдельати. Переговоры прошли на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В ходе беседы были рассмотрены наиболее значимые вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений»,— сообщили в министерстве. Политики обсудили подготовку Российско-Арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире 18-19 ноября.

Кроме того, министры обсудили проблемы Ближнего Востока — «драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта». Подняли тему урегулирования конфликтов в Ливане, Сирии, Судане и Ливии. Политики договорились продолжать «внешнеполитическую координацию» между Москвой и Каиром в ООН и на других международных площадках.