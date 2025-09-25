Ушаков: Трамп может «подыгрывать» европейским лидерам

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что президент США Дональд Трамп может «подыгрывать» европейским лидерам. Так он объяснил резкие высказывания американского лидера в сторону России. Господин Ушаков отметил, что Кремль учитывает не только публичные заявления господина Трампа, но и его сообщения «по закрытым каналам».

«Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции»,— сказал господин Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Во время своего выступления на 80-й Генассамблее ООН Дональд Трамп раскритиковал российские власти за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Он назвал Россию «бумажным тигром» и заявил, что российская экономика разваливается. Господин Трамп также направил письмо странам НАТО с призывом полностью прекратить закупки российских энергоресурсов.