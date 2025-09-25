В Ярославле насмерть сбили 86-летнего пешехода

В Ярославле в результате ДТП на Большой Федоровской погиб пешеход 1939 года рождения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, авария произошла 25 сентября в 19:28 в районе дома №78 по Большой Федоровской. Наезд совершил 47-летний водитель автомобиля Citroen. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, слева направо по ходу движения автомобиля.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи»,— сообщили в ГАИ.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.