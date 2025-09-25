Путин обсудил с премьером Эфиопии двусторонние отношения

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. В ходе беседы обсуждались развитие двусторонних отношений и сотрудничество в различных сферах, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али (слева) и президент России Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что дипломатические отношения между Россией и Эфиопией были установлены в 2008 году и с тех пор продолжают развиваться. Российский лидер подчеркнул рост торгового оборота и эффективную работу межправительственной комиссии. Особое внимание уделяется гуманитарному сотрудничеству, включая подготовку кадров.

Президент России выразил удовлетворение постоянным контактом с эфиопским премьером и поблагодарил его за встречу с российской делегацией, которая посетила Эфиопию в начале года. Владимир Путин подчеркнул, что отношения между странами набирают обороты по всем направлениям. Абий Ахмед Али, в свою очередь, выразил надежду, что их с российским президентом следующая встреча пройдет в столице Эфиопии. Аддис-Абебе.