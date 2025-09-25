Умер выведший на экраны «Теорию большого взрыва» телевизионный агент Боб Бродер

Умер телевизионный агент, продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions Боб Бродер. Ему было 85 лет. Об этом сообщила его семья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телевизионный агент, продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions Боб Бродер

Фото: Alberto Rodriguez / Variety / Getty Images Телевизионный агент, продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions Боб Бродер

Фото: Alberto Rodriguez / Variety / Getty Images

Господин Бродер более 40 лет представлял интересы шоураннеров, сценаристов и режиссеров. Он вел переговоры, помогал собирать команду сценаристов, продюсеров и режиссеров, а также предлагал проекты телеканалам. Благодаря его работе появилось множество успешных шоу, в том числе «Веселая компания», «Фрейзер», «Два с половиной человека», «Теория большого взрыва», «Американская семейка» и другие.

Господин Бродер был заметной фигурой в американской телевизионной индустрии, пишет о нем Deadline. Свою карьеру в телевизионном бизнесе он начал в 1978 году, основав агентство Broder Kurland.

В 2006 году Broder Kurland купила компания ICM Partners, одно из крупнейших голливудских агентств, в котором господин Бродер в итоге занял один из руководящих постов. Позже агент перешел в телевизионную продюсерскую компанию Chuck Lorre Productions, куда его позвал бывший клиент — сценарист и продюсер Чак Лорри.