СКР возбудил дело о смерти иностранного гимнаста в Пензе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти индонезийского гимнаста в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский сообщил, что спортсмен скончался в больнице после травмы шеи, полученной на тренировке. ЧП произошло 13 сентября, когда 19-летний гимнаст приземлился в яму с поролоновым наполнителем после упражнения на перекладине.

Спортсмена срочно госпитализировали, но через несколько дней он скончался. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти по неосторожности.

Никита Маркелов