Трамп назвал переговоры с Эрдоганом удачными

Завершилась встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Американский лидер заявил журналистам, что переговоры прошли хорошо.

Встреча двух президентов продолжалась около двух часов. Господин Эрдоган прибыл в Белый дом, чтобы обсудить с американским коллегой урегулирование российско-украинского конфликта. В начале встречи господин Трамп заявлял, что, если переговоры пройдут хорошо, США смогут снять санкции с Турции по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).