Лукашенко пообещал передать Путину «весточки» от США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст российскому коллеге Владимиру Путину сообщения от администрации президента США. Он отметил, что для обсуждения на личной встрече с господином Путиным у него «накопилось много вопросов».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые»,— сказал господин Лукашенко журналистам на Глобальном атомном форуме в Москве (цитата по «БелТА»). На уточняющий вопрос, от кого белорусский президент собирается передать «весточки», он ответил, что от «американцев».

Во время поездки в Москву Александр Лукашенко собирается лично встретиться с российским коллегой. Пресс-служба белорусского президента сообщала, что главы государств обсудят развитие белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку.

