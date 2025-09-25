MWS Cloud вложил около 6,5 млрд рублей в развитие своих дата-центров

Облачная платформа MWS Cloud (входит в МТС Web Service) в ближайшие годы вложит около 6,5 млрд рублей в развитие и строительство собственных дата-центров. Эти деньги пойдут на развитие центра обработки данных (ЦОД) «Авантаж» и GreenBushDC, рассказал «Ъ» CEO облачного сервиса Игорь Зарубинский.

«MWS Cloud обеспечивает вычислительными мощностями как компании группы МТС, так и ведущие российские предприятия. Последние годы спрос на услуги MWS Cloud растет быстрее средних значений по рынку. Это приводит к необходимости соразмерно расширять нашу ЦОД инфраструктуру»,— сказал господин Зарубинский.

CEO MWS Cloud отметил, что компания планирует разместить 2 тыс. серверных стоек в дата-центрах. С их помощью клиенты смогут неограниченно использовать облачные сервисы.

В 2025 году MWS Cloud установила новый модуль в GreenBushDC на 600 серверных стоек. В следующем году компания планирует построить дата-центр в Московском регионе на 1200 стоек.