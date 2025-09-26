Как школьники в регионах проходят профессиональное обучение

В ряде регионов профессиональное обучение можно пройти параллельно с учебой в 8–9-м классах — в таком случае к моменту сдачи ОГЭ у таких выпускников уже будет свидетельство о квалификации, позволяющее работать.

В Хабаровском крае в 2025 году запустился проект «Моя первая профессия»: не сдавший ОГЭ ученик с нового учебного года повторно осваивает программу основного общего образования по индивидуальному плану и параллельно проходит обучение в Центре опережающей профессиональной подготовки Хабаровского краевого института развития образования или на базе колледжей и техникумов края по краткосрочным программам профессионального обучения с выдачей свидетельства по первой востребованной в крае профессии. За каждым таким ребенком закрепляется наставник до момента получения аттестата.

В Марий Эл не сдавшие ОГЭ уже два года проходят обучение на базе техникумов. Ученики 8–9-х классов с 2012 года также могут получить квалификацию параллельно с учебой в школе.

В Москве девятиклассники могут выбрать одну из 79 востребованных в городе профессий и освоить ее в системе столичного колледжа. Среди них — автомехатроник, оператор беспилотных авиационных систем, помощник машиниста электропоезда, полицейский, спасатель, кондитер. Длительность обучения зависит от выбранной специальности — от 48 до 108 академических часов.

В Татарстане в 2024 году профессиональное обучение в дополнение к школьной программе прошли более тысячи школьников, в этом году на это выделено 1568 мест по 31 профессии в 23 колледжах и техникумах.

В Воронежской области в прошлом учебном году 8274 девятиклассника прошли обучение по 88 программам. В этом году ученики 8–9-х классов в регионе могут освоить 150 профессий по более чем 200 программам.

Корсеть “Ъ”