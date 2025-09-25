Ряд микрорайонов центра Ижевска отключат от ГВС из-за повреждения на теплосетях

В Ижевске произошло повреждение участка магистрального трубопровода на ул. Ленина, в районе спуска к набережной. «Т Плюс» проводит ремонтные работы. Проезжая часть в сторону пруда перекрыта почти на пять дней, до утра 29 сентября. Движение в обоих направлениях организовано на свободной половине дороги. Об этом сообщили в администрации Ижевска.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Для ремонта также необходимо ограничить подачу ГВС в ближайших микрорайонах — на период с 09:00 и ориентировочно до 23:00 26 сентября»,— говорится в сообщении.

Повреждение было выявлено после запуска системы теплоснабжения от ТЭЦ-1. В горадминистрации добавили, что этот ремонт «позволит снизить риск нештатных ситуаций и отключений тепла в центральной части города в отопительном периоде».