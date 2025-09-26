Их парта бита

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий возможность девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, пройти обучение по рабочим профессиям. Этим правом они смогут воспользоваться во время ожидания пересдачи. Поправки помогут «не обрывать образовательную траекторию» выпускников и «оставлять их в экономике региона», считают авторы законопроекта. Изменения, по предварительным оценкам, коснутся 35–40 тыс. детей. В Минпросвещения идею поддержали. В некоторых субъектах, выяснил “Ъ”, подобные проекты уже давно реализуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рассмотренные в четверг, 25 сентября, изменения в закон об образовании внесли 64 депутата Госдумы во главе с вице-спикерами Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР) и председателями образовательных комитетов Ириной Белых (ЕР) и Сергеем Кабышевым (СРЗП). Депутаты предлагают наделить регионы правом предоставлять бесплатное профессиональное обучение девятиклассникам, не справившимся с ОГЭ и не получившим аттестат вместе со всеми.

Чтобы получить аттестат об основном общем образовании, девятиклассникам нужно сдать четыре ОГЭ — обязательные для всех русский язык и математику и два предмета по выбору (в 2025 году в рамках эксперимента в трех регионах было достаточно сдать русский язык и математику). Только с аттестатом выпускники могут поступить в учебные заведения СПО или продолжить обучение в 10-м классе. Те, кто не справился с экзаменом с первой попытки, могут переписать его летом этого же года и получить аттестат вместе со всеми. Если школьник и второй раз не справился с ОГЭ, он должен будет пересдать его в сентябре. В случае неудачи переписать экзамен можно будет уже только в конце года вместе с теми, кто учился на год младше.

По оценке Виктории Абрамченко, около 3% школьников не сдают экзамены, в регионах доля колеблется от 1,5% до 7%. Если поправки примут, не сдавшие ОГЭ смогут получить квалификацию по востребованным в их регионе рабочим профессиям в год, пока готовятся к пересдаче. Документ о присвоении квалификации будет выдан им в любом случае, независимо от результата сдачи экзамена. Сейчас, напомним, в рамках профессионального обучения можно освоить более 5 тыс. профессий. При этом уровень образования не повышается: закончившему такое обучение выдается только свидетельство о присвоении квалификации. Подобные программы реализуют как частные организации, так и колледжи и карьерные центры.

Согласно поправкам, каждый регион самостоятельно решит, нужно ли ему пользоваться новым правом, по каким профессиям предлагать обучение школьникам и где это будет происходить. Обучение не будет принудительным: его пройдут только те, кто сам примет такое решение. Новым инструментом, по прогнозу Ирины Белых, воспользуются 2–3% от всех девятиклассников (то есть примерно 35–40 тыс. детей в год).

«Законопроект разработан для тех, кто не может сдать экзамен ни с первого, ни со второго раза и потом "теряется": не работает и не учится,— объяснила “Ъ” Виктория Абрамченко.— Их дальнейшая образовательная траектория обрывается. Мы хотим, чтобы такие дети получили профессию». Для выпускников, освоивших профессию, можно будет установить особые правила сдачи экзаменов для получения аттестата, добавляет она. Ирина Белых уверена, что законопроект позволит «оставлять» не сдавших ОГЭ школьников «в экономике региона».

В Минпросвещения поддерживают инициативу. «Она позволит девятиклассникам не терять год ожидания пересдачи экзамена и получить квалификацию, которая повысит их шансы на трудоустройство и самостоятельную жизнь после школы,— заявили “Ъ” в ведомстве.— Вне зависимости от количества не сдавших ОГЭ в регионе, для них необходимо создать условия становления как профессионалов. Такая индивидуальная поддержка важна для каждого ученика в целях способствования его дальнейшей самореализации».

По данным Ирины Белых, 60 субъектов РФ поддержали законопроект. “Ъ” запросил у региональных властей позицию по поводу предложенных изменений: выяснилось, что подобные проекты реализуются кое-где уже сейчас (см. справку).

«Сегодня молодые люди, не сдавшие госэкзамен, как правило, все равно идут учиться профессиям — но уже в корпоративный сектор и за собственный счет. Поэтому государственная поддержка в этом направлении, безусловно, будет востребована»,— комментирует законопроект директор Научно-образовательного центра развития образования РАНХиГС Владимир Блинов. Он добавляет, что инициатива не носит принудительного характера, поэтому является «именно мерой поддержки»: «Она поможет тем, кто временно оказался в сложной ситуации, не уйти в сферу неквалифицированного труда, которая при всей легкости выбора на деле закрывает перспективы и для человека, и для экономики».

Полина Ячменникова