Заслуги важнее очередности

Симоновский суд Москвы 25 сентября отклонил иск бывшего кандидата в Госдуму от «Справедливой России — За правду» Надежды Сураевой. Она оспаривала решение партии о передаче вакантного мандата вне установленной законом очередности кандидату из другой региональной группы. Таким образом, суд подтвердил право партийного руководства распределять вакансии в Думе фактически по собственному усмотрению. Но решение не следует считать окончательным, предупреждает эксперт: если экс-кандидат проявит настойчивость, то у нее есть шанс добиться справедливости в высших инстанциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Надежда Сураева, входившая на выборах-2021 в региональную группу партсписка «Справедливой России — За правду» (СРЗП) по Удмуртии и Кировской области, оспаривала передачу думского мандата, освободившегося после досрочного прекращения полномочий Вадима Белоусова (№1 в этой группе), телеведущей Марине Ким — члену дальневосточной группы партсписка. В своем иске госпожа Сураева ссылалась на норму избирательного закона, согласно которой в случае досрочного прекращения полномочий депутата-списочника руководящий орган соответствующей партии должен предложить Центризбиркому (ЦИК) передать мандат другому кандидату из той же региональной группы. И только если в этой группе не осталось неизбранных кандидатов либо все они официально отказались от замещения вакансии, партия вправе передать мандат в другую группу.

Надежда Сураева (№5 в удмуртско-кировской группе) утверждала, что она от мандата не отказывалась. С аналогичным заявлением ранее выступили и другие члены группы, но отстаивать свое право в суде они не стали.

Госпожа Сураева сначала попыталась оспорить решение ЦИКа о передаче вакантного мандата Марине Ким. Верховный суд ответил ей, что, принимая такое решение, ЦИК не был уполномочен проверять обоснованность соответствующих партийных предложений. Тогда экс-кандидат обратилась с иском уже к выдвинувшей ее партии.

В суде представитель СРЗП ссылался на позицию Конституционного суда (КС), который в свое время решил, что партия вправе отступить от очередности зарегистрированных кандидатов в списке в связи с обстоятельствами объективного характера — такими, например, как степень участия кандидата в деятельности партии в период после выборов. Именно активным участием Марины Ким, которая является членом Центрального совета партии, в ее работе, в том числе в зоне СВО, было мотивировано решение по этой кандидатуре, объяснял представитель СРЗП. В то же время Надежда Сураева, подчеркнул он, не является членом партии, не участвовала в ее работе после выборов и даже записала дискредитирующий СРЗП видеоролик, в котором обвинила партию в сговоре с «Единой Россией».

В свою очередь, представительница госпожи Сураевой уверяла суд, что решение СРЗП не просто нарушает императивное требование закона, но и противоречит воле избирателя, который голосовал именно за свою региональную группу. КС допустил передачу мандата вне очередности внутри региональной группы, но передача его в другую — это уже совсем другая история. Это не просто нарушение закона — это пример, который позволяет партиям игнорировать волю граждан. И если такое решение останется в силе, то это узаконит практику, опасную для всей политической системы, доказывала юрист.

Однако суд этому предупреждению не внял, постановив отказать Надежде Сураевой в удовлетворении иска. Пока оглашена только резолютивная часть решения. Госпожа Сураева сказала “Ъ”, что определится с дальнейшими действиями после того, как появится возможность ознакомиться с мотивированным решением суда.

По оценке электорального юриста Олега Захарова, шансы на победу экс-кандидата в первой же инстанции были невелики. Тем не менее у Надежды Сураевой, по его мнению, есть шанс получить новое прочтение практики самовольного распоряжения партиями вакантными мандатами депутатов Госдумы — но только если она проявит готовность пройти по всем судебным инстанциям вплоть до Верховного суда, а после него еще и в КС. Сейчас этот путь выглядит длинным и тернистым, но в последние годы появилось очень много примеров того, как оппозиционеры, прошедшие его до конца, добивались смены правовых позиций, десятилетиями бытовавших в судебной практике, подчеркивает эксперт. В пример он приводит оренбургских коммунистов, снятых с выборов из-за опечаток в фамилиях кандидатов, или самозанятых, от которых требовали громоздких формулировок в документах. Именно в высших судебных инстанциях признавалась ошибочность вынесенных ранее решений, и в нынешней ситуации тоже есть все шансы увидеть нечто подобное, заключает господин Захаров.

Анастасия Корня; Ирина Александрова, Киров