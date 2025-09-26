Прибыль откладывается

Существенный объем резервов, созданных банками в августе 2025 года и сокративших прибыль сектора, пришелся на крупнейшие кредитные организации. Впрочем, банки отмечают, что созданные резервы находятся в рамках прогнозных значений. Вместе с тем эксперты считают, что тренд на увеличение резервов сохранится в ближайшее время и затронет в первую очередь кредиты корпоративного сегмента.

На основе опубликованной отчетности банков за август 2025 года “Ъ” выяснил, какие кредитные организации сделали наибольшие отчисления в резервы, что в итоге негативно отразилось на прибыли сектора. Ранее в обзоре о развитии банковского сектора ЦБ отмечал, что за минувший месяц чистая прибыль сократилась почти в два раза, с 397 млрд руб. в июле до 203 млрд руб. По мнению регулятора, фактором, оказавшим наибольшее влияние на снижение прибыли, стал рост отчислений в резервы отдельными банками по старым проблемным кредитам (на 67 млрд руб.). Общий объем резервов к 1 сентября достиг 8,6 трлн руб.

По оценке “Ъ” на основе опубликованной на сайте ЦБ оборотной ведомости, в августе у пяти банков резервы выросли более чем на 10 млрд руб.— у Сбербанка (43,1 млрд руб.), ВТБ (17 млрд руб.), Альфа-банка (15,5 млрд руб.), Т-Банка (10,3 млрд руб.) и Совкомбанка (10,3 млрд руб.). При этом с начала года резервы перечисленных кредитных организаций выросли более чем на 50 млрд руб., в том числе у Сбербанка, ВТБ и Т-Банка — более чем на 100 млрд руб. Вместе с тем по состоянию на 1 сентября объем созданных резервов у этих банков составлял 6,7–14,4% от кредитного портфеля, а совокупный объем резервов — 5,7 трлн руб.

В Сбербанке сообщили, что в августе резервы создавались в корпоративном сегменте в связи с его ростом, а также в сегменте малого и микробизнеса в связи с высокими расходами на обслуживание долга, а в розничном сегменте — за счет роста ипотечного портфеля и потребительских кредитов. «В июле были точечные досоздания резервов по корпоративным клиентам, динамика расходов на резервы соответствует нашим ожиданиям, ориентир по стоимости риска (CoR) на конец года — 1,5%»,— отметили в банке. В ВТБ заявили, что большая часть отчислений в резервы в августе приходится на старые кредиты и в последнее время в основном банк создает резервы по потребительским кредитам. Там отметили, что «создание дополнительных резервов не превышает плановых значений».

Альфа-банк в минувшем месяце увеличил отчисления в резервы по результатам мониторинга финансового положения заемщиков как в отношении кредитов физлиц, так и в отношении кредитов юрлиц. Там отметили, что «резервы могут формироваться неравномерно от месяца к месяцу, при этом ключевые бизнес-доходы банка — чистый процентный и комиссионный доходы — остаются на стабильно высоком уровне». В Т-Банке отметили, что резервы находятся в рамках запланированных в бизнес-плане значений. Совкомбанк ситуацию не прокомментировал.

Эксперты также отмечают, что в настоящее время объем резервов формируется по старым кредитам, выданным два-три года назад, до ужесточения регуляторной политики Банка России и соответствующего усиления риск-политик самих банков. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин обращает внимание, что в основном это резервы по розничным кредитам, портфель которых демонстрировал бурный рост на протяжении нескольких лет. «Однако ухудшение качества заемщиков наблюдается и в секторе корпоративного кредитования, наибольшую долю в дорезервировании занимают кредиты, выданные субъектам МСП»,— отмечает он. По его словам, этим компаниям сложнее получить поддержку, а их запас финансовой прочности минимален.

Эксперты ожидают, что в ближайшее время с учетом экономической ситуации текущий тренд как минимум сохранится. Причем резервы по старым кредитам будут расти опережающими темпами по сравнению с кредитами, выданными в последние один-два года. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова также отмечает, что пик проблем по розничным кредитам, возможно, уже пройден и качество новых выдач с середины прошлого года существенно улучшилось, а темпы роста резко замедлились. Что касается корпоративного кредитования, «там могут еще возникать проблемные истории, а влияние на отчисления в резервы будут оказывать ожидания банков, в том числе макроэкономические», считает эксперт. «В условиях роста стоимости заимствований и по мере снижения потребительского спроса ситуация ухудшается, и в разных секторах, как следствие, можно ожидать роста просроченной задолженности и увеличения темпов дорезервирования и в сегментах, отличных от МСП»,— считает Константин Бородулин.

Максим Буйлов