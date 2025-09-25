После налета БПЛА в Новороссийске получено 121 обращение о повреждении квартир

В Новороссийске продолжают устранять последствия атак беспилотников ВСУ, произошедших 24 сентября. Мэр Андрей Кравченко сообщил, что поступило 121 обращение о повреждении жилья. Рабочие группы осмотрели 98 квартир, и формируются списки для компенсаций.

Экспертная комиссия обследовала семь многоквартирных домов. Серьезных повреждений, угрожающих зданиям, не выявлено, но зафиксированы повреждения стеклопакетов, внутренней отделки и фасадов. Особое внимание уделяется дому №55 на улице Шевченко, где требуется замена стропильной системы и кровли.

В домах на улицах Шевченко, 55 и Энгельса, 98 восстановлено электроснабжение. Коммунальные службы и волонтеры штаба «МЫВМЕСТЕ» помогают убирать мусор. Пожарные обследуют вентиляционные каналы, а ресурсоснабжающие организации восстанавливают газоснабжение. Администрация Центрального района оказывает помощь пострадавшим, включая материальные выплаты.