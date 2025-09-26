Глава белгородских «Защитников Отечества» сменила волейболиста Хтея на посту сенатора

Новый созыв Белгородской областной думы на первом заседании 25 сентября наделил полномочиями сенатора от законодательной власти региона Анну Кочерову, которая является руководителем местного филиала фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества».

Госпоже Кочеровой 47 лет. До назначения в 2023 году руководителем филиала «Защитников Отечества» она работала замглавы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области. Ее супруг является участником СВО. В областную думу Анна Кочерова была избрана по общей части списка «Единой России», в котором занимала третье место. В начале этой недели она стала лауреатом всероссийской премии «Поступок», организованной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и присуждаемой за помощь жителям новых регионов и военнослужащим.

С июня прошлого года сенатором от законодательного собрания Белгородской области был олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей. На этом посту он сменил бывшего белгородского губернатора Евгения Савченко, который ушел из верхней палаты, чтобы заниматься наукой. В новый созыв белгородской облдумы господин Хтей не прошел, зато на этой неделе был включен в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Как рассказали в областной думе, на первом заседании на должность председателя парламента был переизбран Юрий Клепиков, который является спикером с весны 2022 года. Также депутаты согласовали на должности вице-губернаторов по цифровому развитию и финансам Сергея Четверикова и Наталью Шаролапову.

