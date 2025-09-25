Германия потратит €35 млрд на защиту от России и Китая в космосе
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что правительство потратит €35 млрд в ближайшие пять лет на создание системы космической обороны для защиты от России и Китая.
«За последние годы Россия и Китай значительно расширили свои возможности для ведения боевых действий в космосе: они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или физически уничтожать их»,— заявил господин Писториус на космической конференции в Берлине. Министр также заявил, что Россия уже использует собственные спутники-ретрансляторы «Луч» для отслеживания европейских спутников Intelsat, которые используются Германией.
Средства правительство ФРГ намерено вложить в спутниковые сети, наземные станции и военный центр управления спутниками.