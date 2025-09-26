Депутаты поспорили о чеченской топонимике

На заседании Госдумы 25 сентября неожиданно возникла дискуссия по вопросу о присвоении новых названий трем населенным пунктам в Чечне. С инициативой переименовать Серноводское, Шелковскую и Наурскую соответственно в Серноводск, Терек и Невре выступил парламент Чеченской Республики. Шамсаил Саралиев («Единая Россия», ЕР), выступивший с докладом по законопроекту, объяснил необходимость такого решения нормами русского языка: например, названия Серноводское и Шелковская не сочетаются со словом «город», хотя эти населенные пункты имеют именно такой статус.

Однако участника чеченской войны, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова (ЕР) эти предложения крайне возмутили. «Парламент Чеченской Республики предлагает (переименовать.— “Ъ”) казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете! Это история нашего государства! Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — обратился генерал к Анатолию Иванову (ЕР), выступившему с содокладом от имени профильного комитета по региональной политике.

Анжелика Глазкова (КПРФ), в свою очередь, заметила, что, например, городу Бологое в Тверской области никак не мешает «несоответствие нормам русского языка». А ее коллега по фракции Сергей Обухов припомнил, что ранее терские казаки в обращении к главе Чечни Рамзану Кадырову высказались категорически против переименования станицы Наурская, назвав это «стиранием памяти о казаках».

Тем не менее все три законопроекта были приняты в первом чтении, получив свыше 300 голосов. Против высказались от четырех до шести депутатов.

Ксения Веретенникова