В Кисловодске с 25 по 27 сентября проходят чемпионат и первенство по скалолазанию

С 25 по 27 сентября в Кисловодске проходят чемпионат и первенство СКФО и ЮФО по скалолазанию. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чемпионат и первенство проходят на открытом скалодроме спортшколы им. Г. А. Романенко. Участники соревнуются в дисциплинах «скорость» и «трудность».

Состязание спортсменов из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также из Донецкой Народной Республики.

Мария Хоперская

