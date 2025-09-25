Агрокомпании в Ростовской области снизили реализацию картофеля на 25%

По итогам первых восьми месяцев 2025 года донские аграрии снизили объемы отгрузки собственного картофеля на 25%. Об этом сообщается в отраслевом отчете Росстата.

За исследуемый период в Ростовской области на рынок поставили около 65,4 тыс. т продукции. В 2024 году показатели превышали 86,7 тыс. т.

Ниже уровня прошлого года остается и реализация нового урожая. В августе 2025 года картофелеводческие хозяйства отгрузили 17,3 тыс. т, а годом ранее — около 18,1 тыс. т.

Мария Хоперская