Трамп и Эрдоган обсудят продажу Турции истребителей и систем Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на встрече в Вашингтоне обсудить с президентом США Дональдом Трампом поставки Анкаре истребителей F-35 и F-16.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По словам американского президента, в число тем также входит закупка зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого вооружения. Решения о возможных закупках могут быть приняты уже в конце дня, добавил американский президент.

Президенты также обсудят урегулирование российско-украинского конфликта, сообщала до этого турецкая сторона. Политики встретились меньше часа назад, Дональд Трамп лично встретил турецкого коллегу у ворот Белого дома.