Индекс привходящих обстоятельств

Аналитики Газпромбанка предложили инструмент для расширенной оценки денежно-кредитных условий, включив в свой «широкий индекс монетарных условий» (ШИМУ) дополнительные в сравнении с индикатором Банка России показатели. Как поясняют в работе ее авторы Павел Бирюков и Дарья Соловьева, дезинфляционное давление может оказывать не только рост ключевой ставки, но целый ряд факторов — «сокращение доли льготных госпрограмм, укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий или ожиданий будущего спроса»,— поэтому «широкий» индекс призван отражать, как рынки, внешнеэкономические факторы и ожидания «смягчают или усиливают эффект политики ЦБ». Индикатор денежно-кредитных условий (ДКУ) Банка России учитывает только процентные ставки, инфляционные ожидания, доступность кредитования и динамику денежной массы, но не отражает влияния, например, валютного канала и макропруденциального регулирования (представители ЦБ, отметим, неоднократно признавали, что последнее может сказываться на ДКУ, но инструментом регулирования ДКП не является). Также в ШИМУ включены ожидания будущих действий самого ЦБ и «прочие неценовые условия», необъяснимые динамикой ключевой ставки.

В таком виде динамика ШИМУ дает ключ к нескольким загадкам — например, слабому отклику инфляции на ключевую ставку в 2023–2024 годах, когда в решениях регулятора фиксировалась серия «недолетов», так и с ростом этой эффективности во второй половине 2024 года и первом полугодии 2025 года. В первом случае сказались официально неучитываемые завышенные ожидания предприятиями будущего спроса (в расчете на который они согласны были брать кредиты даже при «запретительном» уровне ставок), во втором — жесткость «широких» ДКУ усиливало повышение макропруденциальных норм (как, например, ограничение займов для предприятий с высокой кредитной нагрузкой).

Последнее же решение регулятора о снижении ставки до 17% 12 сентября (накануне которого половина аналитиков ждала 16%) в этой логике объясняется резким улучшением «неценовых» условий кредитования именно из-за массовых ожиданий такого решения и началом ослабления рубля. При высоких инфляционных ожиданиях населения и опасаясь чрезмерного разгона кредитования, регулятор и предпринял осторожный шаг вниз в один процентный пункт (п. п.). Аналитики банка отмечают, что ШИМУ остается в отрицательной зоне, что сужает спектр возможных решений ЦБ и на октябрьском заседании по ставке — до осторожного шага в 1 п. п. или паузы в смягчении ДКП.

