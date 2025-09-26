«Физика финала», монологи Травкина, триединство «Парфюмера» и Шуфутинский месяц спустя

Конец сентября и осень «вдолгую» — совершенно не повод грустить об ушедших теплых днях. По крайней мере для истинных петербуржцев и гостей нашего города, которые принимают его таким, какой он есть. Осенний город — это не только серость в камне, но и блеск театральных лож, драйв концертных площадок и полумрак выставочных салонов. Многочисленные фестивали, концерты, спектакли — как всегда, в еженедельной культурной подборке «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль медиаискусства Digital Rain

Фото: предоставлено организаторами Международный фестиваль медиаискусства Digital Rain

Фото: предоставлено организаторами

Накануне, 25 сентября, в Петербурге стартовал международный фестиваль медиаискусства Digital Rain. Мероприятие проходит в городе на Неве впервые и объединяет более 15 пространств с работами ведущих российских и зарубежных медиахудожников. Тема фестиваля 2025 года — «Потоки». Организаторы рассматривают ее как метафору цифрового обмена и способ исследования динамики современного мира. Маршрут фестиваля охватывает знаковые локации города: Новую сцену имени Мейерхольда Александринского театра, «Севкабель Порт», Центр мультимедиа Русского музея, пространство «Невский, 20» библиотеки имени Маяковского, Ротонду на Гороховой и другие.

Среди ожидаемых работ на фестивале — световая инсталляция «Физика финала» команды Ascreen, аудиовизуальная работа Espectres испанского коллектива Playmodes в пространстве SENO, хореографический проект «Синтетическая морфология» Анастасии Алехиной и поэтическая пьеса «Лакуна» Дмитрия Масаидова х LYM ART. В музыкальной программе особое место займет событие Tanzpol: впервые в Петербурге выступит американский электронный музыкант Деррик Мэй (Derrick May) — один из основателей жанра «детройт-техно». Фестиваль Digital Rain продлится в Петербурге до 28 сентября.

В Петрикирхе 26 сентября команда Amadeus Concerts вновь предлагает петербуржцам необычный музыкальный формат. На этот раз вниманию публики будут представлены десять, возможно, величайших органных произведений всех времен. Программа составлялась таким образом, что их популярность не являлась единственным критерием отбора, хотя однозначно каждое из сочинений, вошедших в концерт, является в своем роде уникальным — по красоте, гармонии, виртуозности исполнения и величественности звучания. Исполнитель: Сергей Силаевский (орган) — лауреат международных конкурсов, дирижер и художественный руководитель Собора св. Петра и Павла (Петрикирхе), член Союза концертных деятелей Петербурга, исследователь и педагог в области органной музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Музее Фаберже 26 сентября открывается выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области». В экспозиции будет представлено более 120 работ, включая живопись, графику, арт-фотографию, скульптуру и объекты. В отличие от двух предыдущих выставок серии «Открытый мир» — Уральской и Пермской,— более заметный акцент здесь будет сделан на творчестве молодых художников, которое отражает актуальные темы и проблемы современности. Зрители смогут познакомиться с работами творцов нового поколения и их оригинальным подходом к воплощению идей. Продлится выставка данного цикла в Музее Фаберже до 23 ноября.

Еще одну недавно открывшуюся выставку можно посетить 27 и 28 сентября в музейно-выставочном центре РОСФОТО. Она посвящена памяти скончавшегося в 2024 году председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. В экспозиции представлены более 50 фотографий, запечатлевших экс-главу ВС РФ с видными государственными и политическими деятелями России, а также в кругу семьи. Снимки, многие из которых уже стали историческими, раскрывают личность выдающегося российского юриста, ученого-правоведа, судьи, более 30 лет возглавлявшего Верховный суд РФ. Кроме того, в числе экспонатов можно увидеть личные вещи Вячеслава Михайловича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из оперетты «Княгиня чардаша» («Сильва»)

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из оперетты «Княгиня чардаша» («Сильва»)

Фото: Театр музыкальной комедии

Также 28 сентября петербуржцев и гостей города вновь приглашают на оперетту «Княгиня чардаша» («Сильва») в Театре музкомедии. Эта постановка — очередное обращение к бессмертному шедевру Имре Кальмана. Для нее создатели обновили русский текст либретто, где драматургически обострено противоречие-противостояние «герои — общество», а также «притушены» их сентиментальные размышления о прошлом, уводящие от основного конфликта.

Режиссер-постановщик — KERO (Венгрия), музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный артист РФ Андрей Алексеев, балетмейстер — Йене Лечеи (Венгрия). Исполнители — лауреаты международных конкурсов: Карина Чепурнова (Сильва), Павел Иванов (князь Эдвин Липперт-Веллергейм), Анастасия Лошакова (графиня Анастасия Эггенберг (Стасси), Роман Вокуев (граф Бонифациус Канчиану (Бони), заслуженные артисты РФ: Андрей Матвеев (Ферри), Светлана Лугова (княгиня Ангильда Липперт-Веллергейм, мать Эдвина), Антон Олейников (князь Леопольд-Мария Липперт-Веллергейм, отец Эдвина) и другие.

В отеле «Индиго» 29 сентября состоится творческий вечер-лекция из цикла «Николай Травкин. Монологи: Наш бумеранг, вперед лети…». Знаменитый российский политик, в прошлом — член Координационного совета межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР (1989–1991), один из учредителей Гражданского союза (1992–1993), депутат Государственной думы РФ нескольких созывов, «министр без портфеля» в правительстве Виктора Черномырдина, а ныне блогер-пенсионер. Последние два года господин Травкин выступает на независимых театральных площадках Москвы. Все его монологи — про нашу историю, но не глазами исследователей и политологов, а через призму личного опыта.

«Про действительность, превосходящую ожидания. Про народ и власть, про страну и государство. Про то, как социалистические люди одним махом решили построить капитализм и демократию, а получилась особая цивилизация. В жанре сатиры и юмора. Без озлобления и скрежета зубов. С улыбкой и самоиронией. В общем, все как вы любите»,— говорится в анонсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Иов»

Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра Сцена из спектакля «Иов»

Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра

Во вторник, 30 сентября, в рамках закрытия XVI Международного театрального фестиваля «Александринский» в Царском фойе (Основная сцена) представят недавнюю премьеру Александринского театра — спектакль «Иов» в постановке президента театра, знаменитого режиссера Валерия Фокина. Эта история заставит задуматься над вопросами, которыми каждый из нас задается в трудные минуты жизни: почему страдает человек? Как сохранить в себе веру в Бога (в судьбу, в себя) и преодолеть сомнения? В основу спектакля легла история, описанная в Ветхом завете в Книге Иова.

Театр «LDM. Новая сцена» приглашает 1 октября на музыкально-драматический спектакль «Парфюмер» по одноименному культовому роману Патрика Зюскинда. Чтобы перенести мир этого произведения на сцену, парфюмерный бренд KS Parfume разработал коллекцию уникальных ароматов. В итоге каждая сцена погружает зрителя в свой неповторимый благоухающий мир. При этом в «Парфюмере» задействованы всего два актера. Благодаря смелым режиссерским решениям, они предстают в неожиданных амплуа, перевоплощаясь в буквальном смысле у зрителей на глазах. Все музыкальные композиции (автор — Антон Танонов) для «Парфюмера» были написаны по принципу «триады аромата», раскрывая сперва верхнюю ноту, затем — ноту сердца, и лишь потом — плавно опуская шлейф. Также для проекта разработали галерею из более чем 50 «живых» мультимедийных локаций. Благодаря этому зритель с головой погрузится в атмосферу мрачных парижских переулков и роскошных парфюмерных мастерских, смрадных рынков и благоухающих садов. Спектакль исполняется в трех версиях тремя составами: в разных вариациях в нем участвуют Андрей Носков, Софья Рождественская, Игорь Кроль, Дарья Чередниченко, Наталья Мартынова, Евгений и Дарья Чесноковы. Режиссура — Ирина Афанасьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маэстро Фабио Мастранджело

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Маэстро Фабио Мастранджело

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 2 октября представят культурный проект «Победа. Реквием и ода». Концерт пройдет в рамках стартовавшего в мае фестиваля «Память поколений. К 80-летию Победы». Для зрителей прозвучат произведения советских классиков: Прокофьева, Хачатуряна, Шостаковича, Богословского, Вайнберга, Мясковского и других. Необычной составляющей драматургии проекта станет временный «переход за линию фронта», чтобы слушатели могли представить себе «музыку врага»: что играли в Берлине и чем развлекалась публика Третьего рейха. В соответствующем историческом контексте прозвучат фрагменты сочинений Карла Орфа, Вернера Эгка, Рихарда Штрауса, а также образцы развлекательной культуры военного периода. В финале концерта прозвучит фрагмент реквиема Дмитрия Кабалевского, в котором сконцентрирована основная мысль проекта: «Помните! Через века, через года,— помните! О тех, кто уже не придет никогда,— помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!». Видеоконтент из кадров хроники и эпизоды из советских военных музыкальных фильмов создадут визуальное дополнение к звучащей мелодии.

Исполнители — солисты-вокалисты и ведущие петербургские драматические актеры города при участии симфонического оркестра «Северная Симфония» и хора Музыкального театра имени Шаляпина под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

В следующую пятницу, 3 октября, в Особняке Елисеевых на Невском проспекте состоится заключительный концерт «Русских музыкальных сезонов» под названием «#В_свечах: Великие композиторы о любви в Особняке Елисеевых». Наполненный теплым светом свечей зал с хрустальными люстрами погрузится в нежное и чувственное настроение под мелодии скрипки, рояля и трепетное исполнение вокальных партий о главном чувстве — любви, отмечается в программке музыкального вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Михаил Шуфутинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Михаил Шуфутинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцену «Лахта Холла» спустя ровно месяц после всенародно любимого праздника Перевернутого календаря, 3 октября, выйдет Повелитель Костров Рябин Михаил Шуфутинский, выступление которого — это всегда событие, наполненное желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. За время своего творческого пути господин Шуфутинский выпустил 28 сольных альбомов и массу сборников и сегодня по-прежнему находится на вершине эстрадного Олимпа. Поклонники называют его «королем шансона» за множество спетых и полюбившихся зрителям песен. В этот вечер прозвучат все основные хиты Михаила Захаровича: от «Третьего сентября» до «Еврейского портного», от «Наколочки» до «Марджанджи» и многие другие.

Кроме этого, 3 октября на сцене «Колизей-Арены» покажут фламенко-спектакль «Кармен» Натальи Зайковой — как уверяют создатели, от первой до последней минуты держащий зал в напряжении. Кармен здесь не просто девушка с табачной фабрики: она наследница ритуалов танца, искусства фламенко. Мелодия обретает телесную чувственность, тело становится музыкальным инструментом, и начинается настоящая магия. В спектакле принимают участие артисты театра-школы фламенко Fabrica De Tabaco.

Также 3 октября в Театре имени Ленсовета вновь дадут «Недоросля» Дениса Фонвизина в постановке режиссера Романа Кочержевского. Сам автор уверен, что история человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы, но на более высокой скорости. И слова Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии, по его мнению, несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно. В этом создатели спектакля и попытаются убедить зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы Чиж & Co Сергей Чиграков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Лидер группы Чиж & Co Сергей Чиграков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Легендарные Чиж & Co выступят 4 октября на сцене Gaika Space на Черняховского. Слухи о том, что Сергей Чиграков и его команда заняты обновлением репертуара, ходят с 2019 года, и есть вероятность, что новые песни прозвучат на ближайшем концерте. Как бы то ни было, элегантный, слегка старомодный блюз-рок господин Чиж не променяет ни на что, а в его концертной программе любой слушатель, даже не являясь фанатом, узнает множество хитов. Такие песни, как «Вечная молодость», «Полонез», «Перекресток», «О любви», давно ушли в народ. Они в эфирах радиостанций любого формата, их поют под гитару и обязательно исполняют хором зрители на выступлениях группы.

В тот же вечер, 4 октября, в Ледовом дворце свой концерт сыграют рокеры следующего поколения: основанная в 2016 году российская группа The Hatters — авторы и исполнители хитов: «Я делаю шаг», OST к фильму «Пророк» — «Город поет», а также множества узнаваемых треков. С 2019 года группа ежегодно собирает крупнейшие концертные площадки страны. The Hatters прославились своим экспрессивным стилем и харизматичными живыми выступлениями, где не существует барьеров между сценой и залом — каждый концерт превращается в дикое, неуправляемое шоу с настоящей эмоциональной разрядкой. С момента основания «Шляпники» собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах, участвовали в крупнейших фестивалях: «Дикая мята», «Нашествие», Stereoleto, VK Fest и других, записали гимн ФК «Зенит», а клип на композицию «Все сразу» для них срежиссировал сам Эмир Кустурица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С. А. Зверева — Кыыл Уола (Якутск) «С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан»

Фото: пресс-служба фестиваля «Балтийский дом» Сцена из спектакля национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С. А. Зверева — Кыыл Уола (Якутск) «С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан»

Фото: пресс-служба фестиваля «Балтийский дом»

В следующее воскресенье, 5 октября, в Петербурге официально открывается 35-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом». В этом году он пройдет под девизом «Место силы». Программа юбилейного форума собрала режиссеров и театры самых разных направлений, чтобы осмыслить пройденный путь, обозначить планы на будущее и вновь объединить в «месте силы» своих друзей и творческих единомышленников. Откроет фестивальную программу Якутия — уникальное место силы с богатой культурой и мощной энергетикой. Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С. А. Зверева — Кыыл Уола (Якутск) представит в этот день спектакль режиссера Сергея Потапова «С грозными очами, с острым кулаком девушка-богатырь Кыыдаан». Сам господин Потапов хорошо знаком петербургским театралам. Его работы с успехом идут на разных площадках, в том числе на сцене «Балтийского дома». В эпической постановке о девушке-богатыре прозвучит народное якутское пение — тойук. Для Сергея Потапова, потомственного якутского шамана, этот спектакль — и вызов себе, и возвращение к истокам. Такое начало должно дать мощный импульс всему фестивалю. Он продлится до 18 октября.

В рамках международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» 5 октября запланирована программа под названием «Фильмы — Мюзиклы. Киноконцерт корифеев жанра». По словам организаторов, это музыкальное событие, сочетающие виртуозное исполнение артистов под калейдоскоп кадров из любимых фильмов, которое подарит яркие незабываемые эмоции и светлые воспоминания. Место проведения: Атриум Главного штаба Государственного Эрмитажа. Солисты концерта — ведущие актеры музыкального театра, лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Без вины виноватые». Незнамов — Ф. Пшеничный, Кручинина — Л. Луппиан, Шмага — Е. Филатов

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Без вины виноватые». Незнамов — Ф. Пшеничный, Кручинина — Л. Луппиан, Шмага — Е. Филатов

Фото: Театр имени Ленсовета

В Театре имени Ленсовета 5 октября покажут спектакль «Без вины виноватые» по одноименной пьесе Александра Островского в постановке народного артиста РФ Олега Левакова. Главную героиню истории — артистку Кручинину — судьба привела в город ее молодости. Женщина избегала встречи с ним многие годы из-за страшной трагедии. Тогда, 20 лет назад, ее предал возлюбленный, а их маленький сын скончался. Прошлое оживает в памяти Кручининой, ей мерещится, что ребенок жив. Артисты провинциального театра из зависти к ее таланту плетут против нее интригу, которая заканчивается прямо противоположным эффектом. Спектакль сделан в стилистике конца XIX века.

Действующие лица и исполнители: Кручинина — народная артистка РФ Лариса Луппиан, Дудукин — народный артист РФ Сергей Мигицко, Коринкина — заслуженная артистка РФ Светлана Письмиченко, Муров — заслуженный артист РФ Александр Сулимов, Незнамов — Антон Багров / Федор Пшеничный и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

И, наконец, 6 октября, в ДК Выборгский состоится поэтический моноспектакль «...Ай да сукин сын!» художественного руководителя Государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, народного артиста России, лауреата Государственных премий РФ Константина Райкина.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он как колокольный звон…» — представляет сценическую работу сам господин Райкин.

В этой постановке, как и всегда, очень живо, свежо и по-новому звучит поэзия двух близких по духу и направлению поэтов: выдающегося Давида Самойлова и гениального Александра Сергеевича Пушкина. По словам Константина Райкина, даже играемый несколько лет один спектакль с ходом времени меняется — так, как меняется сам артист.

Подготовил Андрей Цедрик