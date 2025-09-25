Ярославский губернатор назвал даты проверки системы оповещения

В Ярославской области 1 октября пройдет плановая проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в период с 10 до 12 часов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Это штатное мероприятие, которое проводится регулярно для поддержания готовности всех служб. Прошу отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие»,— написал господин Евраев.

Напомним, что с начала 2025 года в Ярославле заменили 65 устаревших электросирен на новые, которые повышают скорость обмена информацией и увеличивают зону охвата. До конца года обновление комплексов пройдет в Рыбинске, а в 2026 году — во всем регионе, сообщал первый зампред областного правительства Денис Хохряков.

Алла Чижова