Лавров встретился с главой МИД Сирии на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега сирийский коллега Асад аш-Шейбани обсудили подготовку участия президента арабской республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в российско-арабском саммите. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщил МИД России, российская сторона подтвердила поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Сергей Лавров подчеркнул необходимость решения внутренних проблем самими сирийцами без вмешательства из вне.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. На общих прениях Сергей Лавров выступит 27 сентября.

Лусине Баласян