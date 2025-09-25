Высотка пошла на мировую

Департамент земельных отношений завершил мировым соглашением судебный процесс с компаниями «Вавилон» и «Су-157» — владельцами незавершенного 17-этажного офисно-торгового центра по ул. Окулова, 79 в Перми. Возводить высотный объект начали 18 лет назад, но так и не завершили. Департамент в суде потребовал изъять долгострой у собственников путем продажи с публичных торгов. Разбирательство длилось более года, но недавно стороны заключили мировое соглашение. Теперь собственникам сооружения продлят договор муниципального участка, а компании будут обязаны завершить возведение здания и передать мэрии часть его площадей. По мнению экспертов, в случае достройки офисного центра наиболее привлекательным будет перепрофилировать его под апартаменты. Тогда объект с красивыми видами на Каму станут использовать для краткосрочного проживания, либо для аренды под бизнес.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Городской департамент земельных отношений заключил в суде мировое соглашение с владельцами незавершенного 17-этажного офисно-торгового центра по ул. Окулова, 79 — ООО «Вавилон» и ООО «Строительное управление-157». Согласно определению на сайте Арбитражного суда Пермского края, департамент в суде потребовал изъять долгострой у собственников путем продажи с публичных торгов. Подразделение администрации Перми подало иск в суд к компаниям «Вавилон» и «Су-157» в мае 2024 года. Согласно ему, незавершенный бизнес-центр площадью 6,9 тыс. кв. м находится в общей долевой собственности ответчиков (у «Вавилона» доля в праве 9/10, у «Су-157» — 1/10). Возводить объект начали в 2007 году, но так и не закончили. При этом долгострой находится в высокой степени готовности.

Согласно мировому соглашению, истец отказался от требований к ответчикам. «Вавилон» и «Су-157», в свою очередь, обязались в течение двух лет с даты утверждения мирового соглашения обратиться в департамент с заявлением о предоставлении участка под долгостроем в аренду на три года для завершения БЦ. Истец обязался предоставить эту землю в аренду владельцам сооружения, а последние должны будут достроить его в течение срока аренды. После сдачи БЦ в эксплуатацию ответчики в течение шести месяцев безвозмездно передадут в муниципальную собственность помещения одного этажа здания (не ниже второго) площадью не менее 400 кв. м. Если девелоперы не введут долгострой в эксплуатацию в течение пяти лет, то должны будут снести его и передать мэрии участок.

В kartoteka.ru указано, что ООО «Вавилон», зарегистрированное в 2003 году, ведет деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика.

Связаться с руководством «Вавилона» не удалось. Учредитель «Су-157» Артур Гулян сообщил «Ъ-Прикамье», что прокомментирует планы завершения и использования здания позже.

В 2021 году ООО «Вавилон» обращалось в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке по ул. Окулова, 79 подзоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 с высотностью 17 этажей. Представитель «Вавилона» поясняла, что компания планирует повысить высоту здания до 19 этажей — 17 надземных и 2 подземных. Комиссия отказала заявителю.

В 2024 году в ходе судебного разбирательства по изъятию долгостроя рассмотрение дела приостанавливали до принятия решения по другому процессу. В суде рассматривался иск «Вавилона» к департаменту земельных отношений с требованием признать незаконным отказ продлить договор аренды участка под незавершенным БЦ. Девелопер здания хотел понудить мэрию заключить с ним новый договор аренды участка, но первая, апелляционная и кассационная инстанции отказали «Вавилону» в этих требованиях.

«Если бы стороны не пришли к мировому соглашению, департамент земельных отношений администрации Перми, вероятно, выиграл бы дело. Тогда недострой изъяли бы у собственников»,— считает управляющий партнер «Неделько и партнеры» Василий Неделько. Эксперт обратил внимание, что срок действия разрешения на строительство по ул. Окулова, 79 продлевался несколько раз. Последний договор аренды земли заключили в 2020 году, по заявлению арендатора его продлили еще на три года. По закону такая возможность предоставляется однократно. Другим иском собственники попытались оспорить отказ департамента в продлении договора аренды, но не смогли. Кроме того, вскоре после определения кассационного суда о правомерности отказа в продлении договора аренды в ООО «Вавилон» (основном собственнике долгостроя) сменился учредитель и директор (им стал Егор Новоченко). «По-видимому, новый собственник смог убедить администрацию города, что у него есть возможности закончить строительство в течение пяти лет, в отличие от предыдущих владельцев»,— добавил Василий Неделько.

По мнению гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, если офисный центр завершат, его можно переформатировать в апартаменты. «Чтобы перепрофилировать здание в соответствии с таким назначением, нужно провести в каждые апартаменты сети канализации и водоснабжения. На мой взгляд, здание, разделенное на небольшие помещения по 30–40 м, станет более привлекательным. Апартаменты будут иметь хороший вид на Каму и использоваться для краткосрочного проживания, либо для аренды под бизнес»,— полагает господин Ананьев. Собеседник рассказал, что около двух лет назад был приглашен в качестве эксперта в Ассоциацию «Пермские строители», где обсуждались пермские долгострои коммерческого назначения, в том числе объект на ул. Окулова. Идею реконцепции офисного здания в апартаменты Алексей Ананьев высказал на встрече. Гендиректор «Респекта» подчеркнул, что городу по-прежнему не хватает современных качественных офисов, но управлять таким крупным зданием, разделенным на небольшие офисы, станет тяжело. Торговля в этом сооружении может быть востребована лишь на первых двух этажах. Важно также понимать общую стратегию собственников: продадут ли они впоследствии готовый объект или рассчитывают получать пассивный доход в виде платежей от сдачи комплекса в аренду.

Евгения Ахмедова