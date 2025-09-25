Татарстан вошел в число лучших регионов по развитию инфраструктуры

Татарстан вошел в число регионов, демонстрирующих стабильно высокие результаты по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин отметил Татарстан среди лидеров по развитию инфраструктуры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Марат Хуснуллин отметил Татарстан среди лидеров по развитию инфраструктуры

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, республика находится в «зеленой зоне» по большинству программ наряду с Саратовской областью, Пермским краем, Чеченской Республикой, Адыгеей и Бурятией.

В августе 2025 года господин Хуснуллин также отмечал Татарстан среди регионов, стабильно показывающих высокие результаты работы в «зеленой зоне».

Анна Кайдалова