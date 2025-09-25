Путин: Россия отвергает технологический колониализм

Россия отвергает технологический колониализм и не ставит своих партнеров в зависимость от российских технологий. Об этом заявил президент Владимир Путин на Глобальном атомном форуме, проходящем в рамках международного мероприятия «Мировая атомная неделя».

«Мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим наших партнеров в зависимость от российских технических решений»,— подчеркнул президент. Он добавил, что Россия помогает своим союзникам создавать собственные, суверенные атомные отрасли, включая подготовку кадров и формирование центров компетенций.

Господин Путин также отметил активное привлечение местных компаний к сотрудничеству, помощь в эксплуатации энергоблоков, обеспечение поставок ядерного топлива и обращение с отходами. Кроме того, Россия делится опытом и знаниями в других передовых сферах XXI века, таких как ядерная медицина, цифровые системы, электротранспорт и новые материалы. Все это, по его словам, способствует экономическому рывку и повышению качества жизни партнерских стран.