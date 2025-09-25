С начала года в КБР компенсацию за оплату ЖКУ получили 8,9 тысячи многодетных семей
По итогам девяти месяцев 2025 года в Кабардино-Балкарии 8,9 тыс. многодетных семей получили компенсацию за оплату ЖКУ. Общая сумма выплат составила 134,9 млн руб. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Кроме того, многодетные семьи получили компенсацию за родительскую плату в детских садах для более чем 6 тыс. детей. С начала этого года единое пособие назначили родителям 134,8 тыс. детей и около 4,9 тыс. беременным женщинам.
Также продолжается поддержка нуждающихся семей при рождении третьего и последующих детей до трех лет. В 2025 году выплата составляет 18,4 тыс. руб. и охватывает 730 детей.