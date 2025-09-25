Лукашенко: Путин сделал из Белоруссии «по-настоящему ядерное государство»

Президент Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за помощь в развитии атомной отрасли в Белоруссии. По его словам, российский президент сделал Белоруссию «по-настоящему ядерным государством».

«Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы, готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции»,— сказал господин Лукашенко на заседании Глобального атомного форума в Москве.

Александр Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия готовы реализовывать совместные проекты по мирному атому в других странах-партнерах. С таким предложением он обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Глобальный атомный форум проходит на «Мировой атомной неделе» в павильоне «Атом» на ВДНХ. Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности России. В заседании форума участвуют главы Белоруссии, Эфиопии, Ирана, Узбекистана, Мьянмы, Армении, а также глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.