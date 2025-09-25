Мастер-класс, комедия, концерт

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут побывать на концерте Ирины Дубцовой, посмотреть музыкальную комедию или посетить мастер-класс по живописи. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступает Ирина Дубцова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Выступает Ирина Дубцова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

27 сентября в 19:00 во дворце детского творчества состоится концерт Кубанского казачьего хора «Россия, Русь! Храни себя, храни!». Программа посвящена жизни народного артиста России, Героя Труда, доктора искусствоведения Виктора Захарченко, который уже 50 лет является художественным руководителем Кубанского казачьего хора.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

28 сентября в 19:00 в ставропольском Harat’s Pub начнется концерт Марии Макаровой (лидера группы «Маша и Медведи»). Артистка представит сольную акустическую программу в паре с музыкантом Георгием Аванесяном.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

28 сентября в 20:00 в Abrikos Arena Stavropol перед любителями хип-хопа и рэпа выступит Taras. Красноярский музыкант Дмитрий Тарасов работает в жанре уличного рэпа. Он быстро завоевал расположение аудитории и всероссийскую известность, благодаря простым текстам о «грязных» сторонах жизни.

Стоимость билетов — от 1400 руб. (16+)

28 сентября в 19:00 в Ессентуках, на сцене Концертного зала им. Федора Шаляпина — концерт Ирины Дубцовой. Поэт, композитор и певицы представит на суд зрителей новую программу.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

27 сентября в 11:00 в пятигорском Театре Оперетты — музыкальная сказка «Бременские музыканты». Классическая волшебная история по мотивам сказки братьев Гримм о приключениях друзей – Осла, Петуха, Пса и Кота, о любви Трубадура и Принцессы.

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

27 сентября в 19:00 в Ессентуках, на сцене Концертного зала им. Федора Шаляпина — спектакль «Самая-самая». Матье и Роксана встретились случайно на одной из станций парижского метро. Сначала они стали любовниками, потом хорошими друзьями. Вместе снимали кино, вместе мечтали, вместе преодолевали трудности… И лишь спустя годы они поняли, что чувства, которые они испытывали друг к другу, это и есть настоящая любовь.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

27 сентября в 19:00 в пятигорском Театре Оперетты — «Труффальдино из Бергамо». Остряк и балагур нанимается слугой сразу к двум господам, живущим в соседних номерах гостиницы. Он узнает, что один из хозяев – переодетая в мужской костюм женщина, разыскивающая своего возлюбленного.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» стартовали показы мелодрамы «Клевый улов». Вика, Аня и Милана, подруги с проблемами в личной жизни. Они случайно попадают на соревнования по рыбалке, где надеются найти подходящих мужчин. В итоге, Гоша будет очаровывать Милану, Игорь, не узнав свою ассистентку Аню, начнет завоевывать ее, а Даниил попытается найти общий язык с Викой.

Стоимость билетов — от 280 руб. (16+)

Еще одна премьера — триллер «Август». В глухих лесах Западной Белоруссии, недавно освобожденных от врага, действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Они хотят помещать бойцам Красной Армии перейти границу СССР и гнать фашистов до самого Берлина. Помочь в такой ситуации смогут только бойцы спецподразделения.

Стоимость билетов — от 320 руб. (16+)

Для любителей блокбастеров — драматический боевик «Альтер». После глобальной катастрофы генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные бедствуют. Главный герой Леон создает экзоскелет для того, чтобы защитить слабых и бросить вызов своим врагам.

Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

27 сентября в 19:00 во Дворце культуры Горского ГАУ Владикавказа — сольный Stand Up Карины Мейханаджян. Она известна своим умением мастерски использовать самоиронию и сарказм. Это делает ее выступления не только смешными, но и остроумными.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

28 сентября с 11:00 в Детском центре «Орленок» Ставрополя пройдет мастер-класс по живописи «Осень на двоих». Пошаговое создание картины под руководством квалифицированного специалиста, который познакомит учеников с материалами и инструментами, даст профессиональный совет и проконсультирует во время работы.

Вход — 900 руб. (12+)

Вверх