В пятницу в Черноземье будет облачно, от +2°С до +14°С

Во всех регионах Черноземья в пятницу, 26 сентября, прогнозируется облачная погода. Температура при этом будет варьироваться от +2°С до +14°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде и Воронеже ближайшей ночью возможна переменная облачность, +6°С. Днем потеплеет до +14°С, ожидается облачность с прояснениями. Без осадков.

В Липецке в темное время суток будет облачно, +6°С. Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, температура составит +14°С. Осадки не ожидаются.

В Курске ночью будет облачно, без осадков, температура достигнет +6°С. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков, +13°С.

В Орле ночью будет облачно, без осадков, +5°С. Днем прогнозируется переменная облачность при температуре +14°С, без осадков.

В Тамбове ночью ожидается облачность с прояснениями, +2°С, без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков, +13°С.

Кабира Гасанова