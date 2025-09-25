В Данилове обрушившийся гостиный двор изъяли у владельцев

Суд решил изъять у собственников гостиный двор конца XIX века в Данилове. Об этом сообщили в правительстве области.

Историческое здание находится на улице Карла Маркса, 19. Владельцы проигнорировали обязательства по сохранению памятника и самовольно провели работы, которые привели к частичному обрушению, уточняют власти.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», обрушение произошло в 2022 году, когда владельцы объекта проводили реставрацию без разрешения и утвержденной документации. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

Названные действия собственников стали основанием для обращения в суд. Впоследствии объект продадут на торгах.

Алла Чижова