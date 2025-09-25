Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России за 25 лет снизилась почти на 34%

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России с 2000 года почти на 34% снизился показатель смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний. За последние шесть лет число пациентов, умерших от болезней системы кровообращения, сократилось на 28,5 тыс. человек, добавил министр.

«Благодаря усилиям государства в течение двух лет мы удерживаем исторический минимум смертности от болезней системы кровообращения»,— сказал господин Мурашко на Российском национальном конгрессе кардиологов (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, за шесть лет на 25% сократилось число смертей от инфаркта миокарда, на 18% — от острого нарушения мозгового кровообращения. Среди пациентов с болезнями системы кровообращения, находящихся в диспансерах, летальность снизилась на 33%. При этом, по итогам первых шести месяцев 2025 года, было выявлено почти 14 млн диспансерных случаев болезни системы кровообращения — это на 11% выше, чем за тот же период 2024 года

По словам министра, доля пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, получающих бесплатные лекарства, к 2030 году должна достигнуть 98%.

Полина Мотызлевская