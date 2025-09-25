Проверки уезжают от перевозчиков

Правительство РФ собирается ослабить контроль Госавтоинспекции за деятельностью автоперевозчиков и дорожников. По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко разработан проект приказа МВД, который изменит основания для полиции запрашивать проверку бизнеса у прокуратуры. Сейчас три нарушения, совершенные водителями автобусов, грузовиков или такси в течение трех месяцев, считаются одним из таких индикаторов. От него планируется отказаться, так как в правительстве считают его «малоэффективным»: большое количество нарушений выявить он не дает, а лишнюю нагрузку на бизнес создает.

МВД разработало проект изменений в ведомственный приказ 1025, в котором пропишут обновленный перечень «индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения». Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

С 2022 года, напомним, правительство РФ в целях сокращения нагрузки на бизнес ввело мораторий на проведение плановых проверок (контрольно-надзорных мероприятий) в отношении юрлиц.

Внеплановые проверки разрешили проводить после согласования с прокуратурой и при условии, что у объекта контроля (компании) превышен один из «индикаторов риска» — счетных показателей, дающих основания предполагать наличие нарушений. Этому правилу подчиняется и ГИБДД, которая в рамках контрольно-надзорной деятельности проверяет перевозчиков грузов и пассажиров, таксопарки, операторов техосмотра и компании, ответственные за содержание и эксплуатацию дорог.

Сейчас индикатором риска считается, если хотя бы один из водителей, работающих в конкретной компании, в течение трех месяцев совершил три (или более) нарушения, управляя корпоративным транспортом, например автобусом, грузовиком или такси. Этот индикатор из приказа предлагается исключить. Другой индикатор касается организаций, которые занимаются содержанием дорог. Сейчас ГИБДД вправе запросить проверку, если на участке дороги (за которую отвечает подрядчик) за три месяца на 10% выросло число выездов на «встречку». Предлагается поднять лимит до 15%, а контролируемый ГИБДД участок ограничить протяженностью в 1 км (сейчас ограничений по длине нет).

Индикаторы подают инспектору «своевременный сигнал» о возможном нарушении, чтобы он мог выйти на проверку точечно, избавив «добросовестный бизнес от излишней надзорной нагрузки», пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там напоминают, что в ноябре 2024 года ведомствам поручили пересмотреть малоэффективные индикаторы. Такими кабинет считает индикаторы, если менее 75% проведенных проверок привели к обнаружению нарушений.

Сейчас, отмечают в аппарате господина Григоренко, средняя эффективность индикаторов составляет 87% — проект приказа МВД является частью «дальнейшего совершенствования системы контрольной деятельности».

Остальные основания для проверок остаются без изменений. Среди них, к примеру, два в течение месяца случая отключения более половины фонарей освещения на участке дороги (индикатор для контроля дорожников) или три в течение двух месяцев случая внесения в базу данных МВД информации о прохождении техосмотра с фотографией, имеющей «признаки редактирования» (индикатор для проверки оператора ТО).

Директор Объединения пассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова предложенные послабления поддерживает. Она, в частности, считает несправедливым подход, когда один и тот же индикатор риска (связанный с количеством нарушений) применяется независимо от размера автопарка компании. «Компании всегда должны работать над минимизацией правонарушений вне зависимости от предоставляемого государством коридора»,— отмечает госпожа Ракулова. Глава российской ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин поддерживает послабления, связанные с контролем дорожных организаций, напоминая о проблеме, когда органы ГИБДД выписывают дорожникам большое количество предписаний за различные нарушения, при этом организации часто ограничены бюджетом, который выделяется на содержание и ремонт дорог.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2024 году признаки нарушения требований к состоянию и обустройству дорог были установлены на местах 37,7 тыс. ДТП, в которых погибли 4,25 тыс. человек, что больше на 6% по сравнению с 2023 годом. В отношении перевозчиков за 2024 год в рамках технического надзора было проведено 4,28 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, по итогам которых было выявлено более 4 тыс. нарушений (+291% к 2023 году), значительная часть которых (2 тыс.) — нарушения, допущенные перевозчиками грузов. Чаще всего выявляется эксплуатация транспортных средств без техосмотра.

Иван Буранов