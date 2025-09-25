Нововоронежская АЭС организовала экологический форум всероссийского уровня

Нововоронежская АЭС совместно с Воронежским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) и «Воронежским региональным центром по обращению с отходами» провела практический информационно-обучающий семинар «Жизненный цикл образования и обращения с отходами в разрезе культуры экологической безопасности. Курс на совершенствование».

Фото: Юрий Холодов, Управление коммуникаций НВ АЭС

Участники семинара обменялись опытом по культуре обращения с бытовыми отходами, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, а также поделились практиками по обучению персонала и вовлечению в экологическую повестку молодёжи.

За одним столом собрались представители Федерального экологического оператора, Евразийского экологического союза, Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия, департамента экологии и техносферной безопасности РЖД, «Сбербанка», «Нововоронежатомэнергоремонта», «Воронежсинтезкаучука», «НИКИМТ-Атомстрой», «Экосервиса», Воронежского регионального центра по обращению с отходами, ФМБА России, регионального отделения партии «Зелёные», Нововоронежской городской Думы, администрации Нововоронежа, Воронежского и Псковского отделений ВООП и многие др.

«Место проведения семинара выбрано не случайно. Нововоронежская АЭС и город Нововоронеж демонстрируют в России один из самых передовых примеров высокого уровня экокомпетенций, экокультуры и экопросвещения.

Используя этот опыт мы планируем обобщить эколого-социальные практики в единую структуру экостандарта, который важно в дальнейшем передать в регионы РФ», - отметила руководитель направления КСО и внутренних коммуникаций ГК «Росатом», генеральный директор АНО «Энергия развития» Ольга Шкабардня.

Уникальность мероприятию придало выступление нововоронежской школьницы Марии Смородиновой с проектом «Экологический портрет моего города». Ученица 4 класса школы №1 рассказала о том, как её сверстники понимают вопросы обращения с отходами. Интерес вызвал видеосюжет о передаче на переработку порядка 9 тонн отработанных шин из гаражных и дачных кооперативов Нововоронежа. Экологическую акцию провели представители Нововоронежской АЭС, администрации Нововоронежа и волонтеры в рамках проекта Татнефть «Зеленая шина».

«Поддерживая наши начинания, участники понимают важность работы по повышению компетентности и уровня информированности работников предприятий, персонала поставщиков и подрядчиков. «Росатом» продолжает работу по стимулированию заинтересованности граждан РФ в экологически-осмысленном, ответственном отношении к окружающей среде и социуму. Это является весомым вкладом в устойчивое будущее», - подчеркнула координатор по устойчивому развитию НВ АЭС, председатель Воронежского отделения ВООП Ольга Романова.

Признавая значение принципа устойчивого развития в подходе к охране здоровья и окружающей среды, 97% участников семинара в анкетах обратной связи указали, что считают тему мероприятия актуальной и готовы в дальнейшем развивать конструктивное взаимодействие, обмениваться опытом, инновационными практиками, реализовывать совместные проекты.

«Программа развития экокомпетенций Черноземья, которую сопровождают сотрудники Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС, является продолжением проекта «Энергичные люди АЭС - архитекторы ЭКОбудущего», который объединил за 4 года более 7,5 тыс. участников. В 2025 году по тематике совершенствования культуры экологической безопасности проведены два масштабных мероприятия: мастер-майнд в рамках IV Международного Межотраслевого форума по культуре безопасности в Санкт-Петербурге и информационно-обучающий семинар в Нововоронеже.