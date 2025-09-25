Молдаванина, провезшего тайник со взрывчаткой в Россию, посадили на 16 лет

1-й Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Молдовы Мариусу Пруняну. Он по заданию украинских спецслужб провез через российскую границу тайник со взрывчаткой. Фигуранту назначили 16 лет строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, сообщили в Генпрокуратуре.

Осужденного признали виновным в участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению теракта. Кроме того, ему вменили контрабанду и незаконную перевозку взрывчатки, а также приготовление к изготовлению взрывных устройств.

Как установило следствие, Прунян в начале 2024 года вступил в террористическое сообщество, созданное ГУР Украины. По заданию спецслужбы он купил автомобиль с двумя аккумуляторами, а затем получил новый паспорт без пометок о пребывании на Украине. Это было нужно, чтобы беспрепятственно въехать в Россию. Он якобы собирался в Санкт-Петербург для занятия тхэквондо.

В марте того же года молдованин получил от сообщников фальшивый автомобильный аккумулятор, наполненный самодельными взрывными устройствами (СВУ). Каждое из них весило не менее 1,6 кг. Тайник преступник установил вместо одного из аккумуляторов машины.

Ввезенные СВУ злоумышленник должен был доставить в Волгоград и Саратов. Однако в апреле фигуранта задержали правоохранители. Всю взрывчатку изъяли и позже обезвредили.

Никита Черненко