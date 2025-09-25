Bild: Bosch сократит 13 тыс. рабочих в Германии

Германская компания Robert Bosch GmbH намерена сократить не менее 13 тыс. рабочих мест в германских заводах. Об этом сообщает Bild со ссылкой на члена совета директоров и директора компании по вопросам трудовых отношений Штефана Гроша.

Газета напоминает, что Bosch, некогда бывшая крупнейшим в мире производителем комплектующих для автомобилей, в прошлом году объявила о предстоящем сокращении 8 тыс. сотрудников. В настоящее время штат Bosch —- 22 тыс. человек.

25 сентября сотрудники компании вышли на митинг под лозунгом «Роберт, возвращайся!» Они имели в виду создателя компании Роберта Боша, при котором фирма не только процветала, но, как отмечает Bild, во многом задавала моду в автомобильной индустрии.

Виктор Буй