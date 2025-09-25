Москалькова: возвращение курян с Украины планировалось в пятницу, но оно сорвалось

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в пятницу, 26 сентября, планировалось возвращение оставшихся на Украине жителей Курской области. Однако, процесс передачи сорвался. Причины омбудсмен не назвала.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова

«Я должна была завтра поехать на границу в Беларусь принимать курских жителей. К сожалению, сорвалось»,— сказала госпожа Москалькова (цитата по ТАСС).

Последний раз передача жителей Курской области с Украины в Россию производилась 25 августа. Тогда в Курск на самолете Ил-76 прибыли восемь жителей региона, находившихся в Сумах с февраля. В тот же день помощник президента Владимир Мединский сообщал, что на территории Украины остаются, «по разным данным», еще более 20 курян.

Полина Мотызлевская