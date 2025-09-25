В Брейтове открыли обновленную библиотеку

В селе Брейтово Ярославской области открыли детскую библиотеку, обновленную по модельному стандарту. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В помещениях библиотеки заменили полы, электропроводку, двери, сделали новые потолки и перегородки, покрасили стены. Кроме того, для детей купили интерактивный стол, информационный киоск, акустическую систему, проектор и другое оборудование. Фонды пополнились 3,2 тыс. новыми книгами.

«Детская библиотека в Брейтове является информационно-просветительским и культурно-досуговым центром, обслуживающим детей дошкольного возраста, учащихся 1-11-х классов, молодежь и педагогов. Здесь ведется огромная работа по продвижению книг и чтения, развитию творческих способностей маленьких читателей»,— рассказала министр культуры региона Ирина Ширшова.

Библиотека была обновлена по нацпроекту «Семья». Как сообщил господин Евраев, на работы было выделено 8 млн руб.

«Модельные библиотеки становятся настоящими культурными центрами, где жители могут получать знания, пользоваться цифровыми сервисами, участвовать в творческих и образовательных программах. С 2019 года в регионе уже открыто 18 таких учреждений, осенью добавятся еще четыре. В 2026 году модернизация будет продолжена»,— сообщил губернатор.

Алла Чижова