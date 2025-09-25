Росприроднадзор взыскивает с компании в Дагестане 1,1 млрд рублей за свалку

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Республики Дагестан иск к ООО «Клеан Сити» о взыскании 1,1 млрд руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства должны возместить ущерб почвам от незаконного размещения твердых коммунальных отходов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клан Сити» зарегистрировано в 2015 году в Каспийске (Дагестан). Основной вид деятельности — утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье. Учредители общества — Андрей Мусохранов и Мурад Мурадов. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Нарушения выявлены на земельном участке в Каспийске в районе старых отработанных карьеров бывшего Таркинского кирпичного завода. Участок площадью 90 тыс. кв. м относится к землям населенных пунктов и находится в муниципальной собственности. Кадастровая стоимость территории составляет 88,1 млн руб.

Согласно документам, данный участок предназначен для строительства городского полигона по вывозу и хранению твердых бытовых отходов. Однако компания разместила отходы с нарушением установленных требований.

К участию в деле третьим лицом привлечена администрация городского округа город Каспийск.

Следующее заседание назначено на 6 октбяря.

Тат Гаспарян