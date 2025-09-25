Путин анонсировал уникальную ядерную систему замкнутого цикла

Президент России Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Он анонсировал разработку уникальной технологии в России: к 2030 году в Томской области запустят ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, утверждает президент.

Разработка позволит многократно использовать отработавшее топливо в атомных реакторах. «Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять по сути вопрос обеспеченности ураном»,— сказал Владимир Путин.

Все ресурсы урана, по подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны уже к 2090 году, отметил Владимир Путин. По пессимистичному — это произойдет уже к 2060 году. Российская разработка позволит снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном.

Система разрабатывается в Северске Томской области — в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв». Новая технологическая платформа создается с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Это позволит не допустить тяжелые аварии на АЭС, эвакуацию и отселение населения при возникновении аварий на энергоблоке, а также даст возможность вырабатывать электроэнергию без накопления облученного ядерного топлива.