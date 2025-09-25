Лукашенко попросил «Росатом» не уходить из Белоруссии

Президент Александр Лукашенко попросил «Росатом» не закрывать свой филиал в Белоруссии. Он призвал госкорпорацию продолжить работу по мирным направлениям, включая здравоохранение.

«Хочу вас еще раз публично попросить не уходить из Белоруссии»,— обратился господин Лукашенко к главе госкорпорации Алексею Лихачеву на заседании Глобального атомного форума в Москве. Он отметил, что Белоруссия хочет договориться с «Росатомом» о строительстве второй АЭС в стране.

Глобальный атомный форум проходит на «Мировой атомной неделе» в павильоне «Атом» на ВДНХ. Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности России. В заседании форума участвуют главы Белоруссии, Эфиопии, Ирана, Узбекистана, Мьянмы, Армении, а также глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.