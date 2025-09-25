Минобороны Дании не связало инцидент с БПЛА с российским вмешательством

У властей Дании нет доказательств, подтверждающих причастность России к недавним инцидентам с беспилотниками. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции, его слова приводит ABC News.

По словам господина Поульсена, происшествие можно назвать «гибридным нападением» с использованием различных типов дронов. Он подчеркнул, что запуск беспилотников происходил почти одновременно в разных точках страны, что говорит о профессиональной подготовке злоумышленников. В то же время глава датского Минобороны уточнил, что на данный момент нет решения, способного полностью устранить угрозу от дронов.

23 сентября аэропорт Копенгагена временно приостанавливал работу из-за появления в небе нескольких беспилотников. Из-за БПЛА пришлось перенаправить 31 рейс. Полиция Дании сообщила, что не знает, кто управлял этими устройствами.