Росприроднадзор требует с мэрии Черкесска 155 млн рублей за загрязнение почвы
Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики рассматривает иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к мэрии Черкесска о взыскании 155 млн руб. за экологический ущерб. Сведения об этом опубликованы в картотеке инстанции.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ведомство требует возместить вред, нанесенный почвам в результате несанкционированного размещения отходов на земельном участке с кадастровым номером 09:04:0101350:101. Территория площадью почти 160 тыс. кв. м находится в переулке Линейном.
Согласно документам, кадастровая стоимость участка составляет 146,2 млн руб. По назначению земля предназначена для посадки многолетних насаждений. Категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов).
Следующее заседание дела назначено на 11 октября.