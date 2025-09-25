В Дагестане газовщика подозревают в смерти ребенка от угарного газа

В Дагестане завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в апреле и мае 2025 года обвиняемый проводил обход домовладений в одном из населенных пунктов Гергебильского района. Сотрудник выявил признаки неисправности дымохода, однако необходимых мер по устранению нарушений и прекращению подачи газа не принял. В июне в одном из домов произошло отравление угарным газом двух несовершеннолетних, один из пострадавших скончался, а второй получил отравление.

«В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев