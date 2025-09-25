Путин назвал приоритетным вопрос безопасности ядерных объектов

Президент Владимир Путин заявил, что Россия ставит в приоритет вопросы ядерной безопасности объектов. Он призвал повышать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла.

«Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились»,— сказал господин Путин на Глобальном атомном форуме. Он добавил, что в сфере безопасности ядерных объектов нужно соблюдать баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения.

Глобальный атомный форум проходит на «Мировой атомной неделе» в павильоне «Атом» на ВДНХ. Мероприятие приурочено к 80-летию атомной промышленности России. На форуме российский президент проведет заседание с главами Белоруссии, Эфиопии, Ирана, Узбекистана, Мьянмы, Армении, а также с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.