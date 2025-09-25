В ЮФО спрос на кредитные карты среди молодежи вырос в два раза

В южных регионах России и Северного Кавказа молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет летом 2025 года на 30% чаще стали оформлять кредитные карты. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нейросеть Фото: Нейросеть

Всего за первые восемь месяцев 2025 года в банке оформили около 50 тыс. таких карт. Специалисты сравнивают тенденцию с приближением учебного года. Так, в августе объем выдачи потребительского кредита для молодежи в южных регионах превысил 1,2 млрд руб., что в три раза больше, чем месяцем ранее.

«Не меньшим спросом пользуются услуги по оформлению кредитов – потребительских и образовательных с господдержкой. Говоря про образовательные кредиты, стоит отметить, что на них преимущественно высокий спрос в августе перед началом учебного года – в этом месяце текущего года показатель числа выданных таких кредитов на 53% больше, чем годом ранее», - пояснил Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка «Сбербанка».