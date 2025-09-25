Экс-председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга найден мертвым

Как сообщил источник «Ъ» в ГСУ СКР по Московской области, следственные органы проводят доследственную проверку после обнаружения тела мужчины под окнами отеля Sheraton в Шереметьево. По ее результатам примут процессуальное решение — о возбуждении уголовного дела о доведении до самоубийства или отказа в этом. По данным «Ъ», речь идет о гибели бывшего председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала Mash, господин Федотов летел в Волгоград через Москву и снял номер в отеле на три дня. По предварительной информации, он выпал из окна своего номера. Предсмертной записки не обнаружено. Telegram-канал Baza утверждает, что экс-председатель мог покончить с собой.

Александр Федотов был председателем КРТИ с 2022 по 2024 год, после чего ушел с поста по собственному желанию. Во время его срока комитет заключил контракт на сооружение Большого Смоленского моста стоимостью 40 млрд руб. Также господин Федотов подписывал договор на реконструкцию Цимбалинского путепровода и на первый этап реконструкции Южной широтной магистрали.

Никита Черненко