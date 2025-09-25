С начала года от гриппа привились 522 тысячи жителей Ростовской области

С начала года в Ростовской области прививку от гриппа сделали 522 тыс. человек, из них более 160 тыс. — дети. Такие данные привела временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова в ходе пресс-конференции с журналистами.

Кроме того, прививку от гриппа сделали уже более 4,5 тыс. беременных женщин. Их количество продолжает увеличиваться.

Прививочная кампания началась 4 сентября. Для ее реализации каждая поликлиника первичного звена подготовила несколько прививочных бригад. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и полис обязательного (или добровольного) медицинского страхования.

Мария Хоперская